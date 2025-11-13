مدينة وون جو الكورية تجري مشاورات تجارية بقيمة 6.44 مليون دولار في الإمارات

Photo : YONHAP News

أعلنت إدارة مدينة "وون جو" الكورية اليوم الأربعاء أنها أرسلت بعثة لاستكشاف الأسواق الخارجية في النصف الثاني من هذا العام، إلى كل من أبوظبي ودبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد حققت تلك البعثة 95 حالة من المشاورات التجارية بقيمة 6 ملايين و440 ألف دولار.وشارك في البعثة 10 شركات كورية من مختلف المجالات، بما في ذلك المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات اليومية، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر، من أجل دعم التقدم إلى أسواق الشرق الأوسط.وأجرت البعثة في أبوظبي 55 حالة من المشاورات بقيمة مليونين و630 ألف دولار مع مشترين تمت دعوتهم مسبقا، من خلال الترويج لمنتجات الشركات الكورية.أما في دبي فقد قام ممثلو الشركات الكورية بزيارات ميدانية مباشرة إلى مكاتب العمل والمصانع وغيرها من المواقع الميدانية للتحقق من البنية التحتية ومرافق الإنتاج لدى الشركات المحلية، وتم إجراء 40 حالة من المشاورات التجارية بقيمة 3 ملايين و810 آلاف دولار.وتعد هذه البعثة لاستكشاف سوق دولة الامارات هي الثانية هذا العام، وقد ساهمت في رفع مستوى فهم الشركات الكورية لأسواق الشرق الأوسط التي كانت غير مألوفة بالنسبة لها، وتعزيز التواصل المستمر مع المشترين المحليين.