7 من بين كل 10 موظفين كوريين يرغبون في تمديد سن التقاعد بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن 7 من بين كل 10 موظفين كوريين في العشرينيات والثلاثينيات من العمر يرون أن تمديد سن التقاعد أمر ضروري.واتضح من خلال الاستطلاع الذي صدرت نتائجه اليوم الأربعاء بعنوان "الوعي حول تمديد سن التقاعد"، أن 74% من المشاركين البالغ عددهم ألفا و370 موظفا كوريا، قد أجابوا بضرورة تمديد سن التقاعد. وكان السبب الرئيسي وراء رغبة الموظفين في تمديد سن التقاعد هو الشعور بعدم الاستقرار الاقتصادي.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى وجود نسبة عالية لتأييد تمديد سن التقاعد بين المشاركين في الستينيات من العمر، بلغت 80.8%.وقال مدير قسم البحوث في شركة "ريممبر" التي أجرت الاستطلاع إن جوهر المناقشات حول تمديد سن التقاعد ليس في اختلافات الأجيال، بل في كيفية إجراء إعادة هيكلة جذرية لنظام الموارد البشرية القائم حاليا.