السيدة الأولى الكورية تلتقي بأعضاء نوادي الثقافة الكورية في الجامعات الإماراتية

Photo : YONHAP News

التقت السيدة الأولى الكورية "كيم هيه كيونغ" قرينة الرئيس "لي جيه ميونغ"، الذي قام بزيارة رسمية إلى دولة الامارات العربية المتحدة، بأعضاء نوادي الثقافة الكورية في الجامعات الإماراتية.وقالت متحدثة باسم المكتب الرئاسي الكوري إن كيم التقت أمس في أبوظبي بأعضاء نوادي هالليو في الجامعات الإماراتية واستمعت إلى مقترحاتهم، ووعدتهم ببذل قصارى جهدها للتعريف بالثقافة الكورية في جميع أنحاء العالم. وقالت إن التبادل الثقافي قد يبدو صناعيا او تجاريا في بعض الأحيان، لكن جوهره يقوم على التفاعل الإنساني، وهذه هي فلسفة الرئيس لي.وقدم المشاركون مقترحات عديدة حول توسيع التبادلات الشبابية، وتفعيل برامج التبادل بين الجامعات. وأعربت السيدة "كيم" عن شكرها لهم، وقالت إنها اندهشت بالاهتمام الهائل لدى للطلاب الإماراتيين بالثقافة الكورية.