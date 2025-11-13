سيول تشدد على ضرورة حل مشكلة تأشيرات دخول الشركات الكورية للولايات المتحدة

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الأربعاء بأن السفير "جونغ كي هونغ" المسؤول عن الدبلوماسية العامة في الوزارة قد أجرى لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن أمس، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الدبلوماسية العامة الكوري الأمريكي لعام 2025، حيث التقى بنائبة وزير الخارجية الأمريكي للدبلوماسية العامة "ساره روجرز"، ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "مايكل دي سومبري"، وناقش معهما سبل توسيع التعاون في مجال الدبلوماسية العامة بين البلدين، وكيفية تنفيذ إجراءات المتابعة بعد حادث المداهمة في ولاية جورجيا.كما تناولت المناقشات تعزيز منظومة الدبلوماسية العامة القائمة على التعاون الكوري الأمريكي الياباني، وسبل ربط المشروعات التذكارية بمناسبة الذكرى الـ250 على استقلال الولايات المتحدة في العام القادم، وسبل توسيع التبادل بين الأجيال القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، أكد المسؤول الكوري على ضرورة حل الصعوبات المتعلقة بتأشيرات دخول أعضاء الشركات الكورية التي تستثمر في الولايات المتحدة.وناقش السفير جونغ أيضا مع المسؤولين الأمريكيين سبل مواصلة التعاون عن طريق "فريق العمل للتأشيرات بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، وتنفيذ إجراءات المتابعة اللازمة بعد المداهمات التي نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في ولاية جورجيا مؤخرا وتم خلالها احتجاز عدد كبير من العمال الكوريين، بالإضافة إلى بحث سبل الدعم اللازمة من أجل ضمان الأنشطة المستقرة للشركات الكورية في الولايات المتحدة.