إنقاذ جميع الركاب بعد جنوح عبارة قبالة شين آن

Photo : YONHAP News

تم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 246 راكبا الذين كانوا على متن عبارة جنحت قبالة سواحل بلدة "شين آن" الجنوبية الغربية، أمس الأربعاء.وقالت قيادة قوات حرس السواحل الكورية في "موك بو" إن جميع الركاب الذين تم إنقاذهم قد وصلوا إلى ميناء شمال "موك بو" في مقاطعة جنوب "جولا" في الساعة 12:52 من صباح اليوم الخميس، أي بعد حوالي 4 ساعات ونصف من الإبلاغ عن الحادث.ونقلت سلطات الإطفاء 27 راكبا لديهم إصابات طفيفة إلى المستشفيات القريبة، أما الباقون فقد عادوا إلى منازلهم أو تم توفير إقامة مؤقتة لهم من قبل الشركة المشغلة للعبارة.وبقي أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 21 فردا على متنها للمساعدة في إجراءات المتابعة.وقد جنحت السفينة "كوين جينيفا 2"، التي كانت تقل 267 شخصا، قبالة جزيرة "جوك" غير المأهولة بالقرب من جزيرة "جانغ سان" في "شين آن"، في حوالي الساعة 8:17 مساء، في أثناء رحلتها من "جيجو" إلى "موك بو".وتبلغ سعة العبارة حوالي ألف راكب و480 مركبة، وتزن 26 ألفا و546 طنا، وقد دخلت الخدمة في فبراير من العام الماضي.