الرئيس لي يصل إلى مصر بعد زيارته للإمارات

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام، وهي المحطة الثانية في جولته التي تشمل 4 دول، ويشارك خلالها في قمة مجموعة العشرين.وهبطت طائرة الرئيس الكوري في مطار القاهرة الدولي أمس الأربعاء بعد أن اختتم زيارته الرسمية للإمارات العربية المتحدة لمدة 3 أيام.وخلال زيارته إلى مصر، التي تتزامن مع مرور 30 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، سيعقد الرئيس "لي" قمة وغداء رسميا مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي".وبعد القمة التي ستعقد اليوم الخميس، يخطط "لي" لإلقاء خطاب في جامعة القاهرة يحدد فيه رؤيته لتعميق العلاقات الكورية مع الشرق الأوسط. ومن المتوقع أيضا أن يلتقي بالمواطنين الكوريين المقيمين في مصر في وقت لاحق من مساء اليوم الخميس.وقال مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" إن مصر تعد مركزا لوجستيا عالميا رئيسيا يربط بين أوربا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي أحد شركاء كوريا الجنوبية في التعاون الشامل. وأضاف أن زيارة "لي" إلى مصر من المتوقع أن تعزز التجارة وتقوي العلاقات في مجالي التعليم والثقافة.