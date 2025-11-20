الرئيس الكوري يشيد بوحدة أخ في الإمارات

Photo : YONHAP News

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" أمس الأربعاء بالقوات الكورية المنتشرة مع وحدة "أخ" في أبو ظبي، وأشاد بعملهم ووصفهم بـ"الدبلوماسيين العسكريين والأمنيين" الذين يمثلون كوريا الجنوبية في الخارج.وفي كلمة ألقاها خلال اجتماع مع حوالي 50 من أفراد الوحدة، قدم الرئيس لهم الشكر على خدمتهم بعيدا عن الوطن استجابة لنداء الواجب، مشيرا إلى أن الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" رئيس الإمارات العربية المتحدة، أعرب خلال اجتماعهما عن تقديره الكبير للوحدة.وقال "لي" إن وحدة "أخ" تقوم بدور رئيسي في الحفاظ على السلام في الشرق الأوسط، ورفعة مكانة كوريا الجنوبية الدولية، وحماية أرواح وأمن شعبها.وأعرب عن امتنانه للجنود لأدائهم الثابت، وعن ثقته الكاملة في أنهم سيواصلون أداء مهمتهم بمهنية.وحضر "لي" الحدث برفقة السيدة الأولى "كيم هي كيونغ"، وارتدى كلاهما قمصان الزي الرسمي للوحدة ذات اللون الرملي، في بادرة تضامن مع الجنود.