لي يقول إن كوريا والإمارات ستعمقان المشاركة بينهما

Photo : YONHAP News

قال الرئيس "لي جيه ميونغ" في اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي أمس الأربعاء، إن سيول تهدف إلى تعزيز التعاون المستقبلي مع الإمارات العربية المتحدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة والدفاع والثقافة، مشيرا إلى أن المشاركة بين البلدين يجب أن تخلق فرص نمو جديدة لكوريا وتدعمدور الإمارات العربية المتحدة في مركز النظام الاقتصادي العالمي.وتعهد "لي" بتقديم الدعم الحكومي الكامل للشركات، مشددا على أن كوريا والإمارات العربية المتحدة قد صارتا "دولتين شقيقتين" منذ إقامة علاقات المشاركة الاستراتيجية الخاصة بينهما.وأكد الرئيس أن التعاون في الصناعات المتقدمة، مثل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات، سوف يتسارع، وأن كوريا ستكون شريكا موثوقا في طموح الإمارات العربية المتحدة لتصبح مركزا للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031.كما سلط "لي" الضوء على خطط لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والطاقة النووية والدفاع، ودعا إلى تبادل أوسع للقوة الناعمة، مشيرا إلى أول تصدير للحوم البقر الكورية "هان او" إلى الإمارات كعلامة واعدة.