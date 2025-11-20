مسؤول أمريكي سابق يقول إن لقاء ترامب وكيم جونغ أون يتطلب تعاون روسيا

Photo : YONHAP News

قال مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية إن اللقاء بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" يتطلب تعاونا من قبل روسيا.وفي حدث استضافه نادي سياسات كوريا التابع لكلية الدراسات الدولية بجامعة "جورج تاون" أول من أمس الثلاثاء، توقع "مارك لامبرت" نائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، أن "الصداقة الحميمة" بين رئيسيْ الصين وروسيا ستعقد الأمور.وقال "لامبرت" إن بيونغ يانغ تبدو غير مهتمة باستئناف الحوار مع واشنطن وتركز أكثر على علاقاتها مع موسكو، بينما تحتاج الصين إلى التشاور مع روسيا إذا أرادت التوسط في لقاء بين "ترامب" و"كيم"، ولكن لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت موسكو سوف تتعاون أم لا.واضاف "لامبرت"، الذي تولى مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية خلال ولاية "ترامب" الأولى، أنه لا يتفق مع تعليق وزير الخارجية الأمريكي السابق "مايك بومبيو" الأخير بأنه "لا توجد حوافز" حاليا وأن عدد العقوبات المتاحة قليل لإقناع النظام الكوري الشمالي بالتخلي عن برنامجه النووي.كما أشار إلى اقتناعه بأن الولايات المتحدة تمكنت من ترويض كوريا الشمالية بسياسة "العصا"، وأن "كيم" أبدى خلال ولاية "ترامب" الأولى اهتماما كبيرا بالتنمية الاقتصادية لبلاده.