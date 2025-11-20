ترامب يقول إن السماح بدخول العمال الأجانب المهرة لا يخالف سياسة أمريكا أولا

Photo : AP / Yonhap News

أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن إعادة بناء الصناعة الأمريكية تتطلب مساعدة العمال الأجانب المهرة، على الرغم من انتقادات مؤيدي شعاره الرئيسي "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".وفي كلمة ألقاها في منتدى الاستثمار الأمريكي السعودي في واشنطن أمس الأربعاء، كرس "ترامب" جزءا كبيرا من تصريحاته لشرح الأسباب التي تجعل من الضروري السماح للمستثمرين الأجانب الذين يبنون مصانع في الولايات المتحدة باستقدام عمال مهرة من الخارج.وأشار "ترامب" إلى المداهمة التي أجرتها سلطات الهجرة مؤخرا على مصنع للبطاريات في "جورجيا"، قائلا إنه طلب من السلطات "التوقف عن ذلك" و"ألا تكون غبية"، وأضافأن المشكلة قد حُلت وأن العمال الكوريين الجنوبيين يقومون الآن بتدريب الأمريكيين.وأشار أيضا إلى مصنع أشباه الموصلات التابع لشركة "تي إس إم سي" التايوانية قيد الإنشاء في ولاية "أريزونا"، وقال إن مثل هذه المنشآت المعقدة تتطلب آلاف الخبراء الأجانب، مؤكدا أنه سيرحب بهم.وشدد "ترامب" على أن قبول العمال الأجانب المهرة يتماشى مع أهداف شعاره، حيث يساعدون في تدريب الأمريكيين على صناعة رقائق الكمبيوتر وإتقانها.