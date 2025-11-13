وزيرا الصناعة الكوري والإماراتي يتفقان على تطوير التعاون

Photo : YONHAP News

عقد وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري اجتماعا مع نظيره الإماراتي أمس على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى الإمارات، حيث تمت مناقشة سبل توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.وقالت وزارة الصناعة الكورية إن الوزير "كيم جونغ كوان" التقى بنظيره الإماراتي "سلطان أحمد الجابر"، حيث ناقشا القضايا الراهنة للتعاون بين البلدين، واتفقا على تنفيذ المهام الرئيسية في المجال الاقتصادي حسب اتفاق رئيسيْ البلدين، بما في ذلك الدخول المشترك إلى أسواق الدول الثالثة في مجالات الطاقة النووية والموارد، والتعاون في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.وأعرب الوزير الإماراتي عن توجه بلاده لتوسيع التعاون مع كوريا في 3 قطاعات صناعية استراتيجية، وهي: التصنيع المتقدم، وصناعة النفط، والطاقة النظيفة مثل الغاز الطبيعي المسال والبطاريات، كما اقترح توسيع حجم تخزين النفط المشترك، وهو مشروع تعاون نموذجي في مجال الطاقة بين البلدين.ومن جانبه، طلب الوزير الكوري من الإمارات توفير المزيد من الفرص للشركات الكورية التي تتمتع بالقدرة التنافسية للمشاركة في "مشروع ستارغيت" وهو أكبر مشروع لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في العالم تسعى الإمارات لتنفيذه.