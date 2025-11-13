الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

سيول تحث بيونغ يانغ على الرد على مقترح عقد مباحثات عسكرية

Write: 2025-11-20 14:45:28Update: 2025-11-20 14:51:44

Photo : YONHAP News

قال "كيم بيونغ كي" زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية إنه يجب  على كوريا الشمالية الرد بسرعة على المقترح الرسمي الذي قدمه الجيش الكوري الجنوبي لنظيره الكوري الشمالي لعقد محادثات عسكرية.
جاء ذلك في اجتماع لتنسيق السياسات الذي عُقد في البرلمان اليوم، حيث  أكد كيم على أن هذه المحادثات العسكرية هي أول مقترح رسمي على كوريا الشمالية منذ تولي حكومة لي جيه ميونغ، وسوف تشكل فرصة مهمة لاستئناف الحوار بين الكوريتين، موضحا أن الهدف من المحادثات هو منع وقوع اشتباكات عرضية محتملة على خط ترسيم الحدود العسكرية في المنطقة منزوعة السلاح.
كما شدد على ضرورة استعادة العلاقات بين الكوريتين، والتي تجمدت على مدى السنوات الثلاث الماضية، تدريجيا من خلال الحوار، مؤكدا على أن اللقاء هو مفتاح حل المشاكل.
وكانت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قد اقترحت على نظيرتها الشمالية يوم 17 نوفمبر إجراء محادثات عسكرية لمناقشة تحديد خط مرجعي لخط الترسيم العسكري.
