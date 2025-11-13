الزوجان هيون وسون يفوزان بجائزة أفضل ممثل وأفضل ممثلة في حفل التنين الأزرق للسينما

Photo : YONHAP News

فاز الزوجان "هيون بين" و"سون ييه جين" بجائزتيْ أفضل ممثل وممثلة في حفل توزيع جوائز "التنين الأزرق للسينما" هذا العام.وأُقيمت الدورة الـ46 من حفل جوائز "التنين الأزرق" في قاعة كي بي إس في يوئيدو في سيول أمس، حيث حصل الممثل هيون على جائزة أفضل ممثل عن أدائه القوي لشخصية "آن جونغ غون" في فيلم "هاربين" لعام 2024، بينما حصلت زوجته الممثلة "سون ييه جين" على جائزة أفضل ممثلة عن تحولها التمثيلي لشخصية "ميري" في فيلم "لا مفر" لعام 2025.وتُعد هذه المرة هي الأولى في تاريخ جوائر التنين الأزرق الممتد لـ46 عاما التي يفوز فيها زوجان بجائزتي أفضل ممثل وممثلة.وأعرب هيون بين أولا عن شكره للعديد من الأشخاص الذين ضحوا لحماية البلاد، وللمخرجين والممثلين وطاقم الإنتاج، كما أعرب عن حبه وشكره لزوجته وطفله. ومن جهتها، قالت الممثلة سون إنها أصبحت ترى العالم بنظرة مختلفة بعد أن أصبحت أما، وأنها تطمح لأن تكون شخصا بالغا جيدا وممثلة جيدة.وقد حصل فيلم "لا مفر" على 6 جوائز، بما في ذلك أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة وأفضل ممثل مساعد وأفضل موسيقى وأفضل تقنية. ويُعد فوز المخرج بارك تشان اوك بجائزة أفضل مخرج هو الرابع له في تاريخ جوائز "التنين الأزرق"، بعد فوزه عن أفلامه "منطقة الأمن المشتركة" في عام 2000، و"أولد بوي" في عام 2003، و"قرار الانفصال" في عام 2022.