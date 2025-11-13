الشركات الكورية والسعودية تناقش سبل التعاون في الصناعات المتقدمة

Photo : YONHAP News

قالت الوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار اليوم إنها نظمت جولة تعريفية كورية سعودية حول الذكاء الاصطناعي والمدن والطاقة، في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، أمس، بالتعاون مع وزارة الاستثمار السعودية، والهيئة العامة للترويج للاستثمار، حيث تنفذ الحكومة السعودية "رؤية 2030" لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنشاء المدن الذكية وتنويع الطاقة، كمحاور نمو وطنية رئيسية.وفي هذا الإطار، شاركت في الجولة 17 شركة كورية متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والطاقة، إلى جانب أكثر من 70 جهة سعودية، بما في ذلك هيئات الترويج للمدن الذكية.وتضمنت الجولة الطريق منتدى حول الذكاء الاصطناعي، واجتماعات استشارية ثنائية وبرامج للتواصل.وخلال المنتدى، قدمت الوكالة الوطنية الكورية لمجتمع المعلومات الذكي وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي السعودية عروضا حول اتجاهات التعاون في السياسات والتقنيات، كما شاركت شركتا "نيفر كلاود" والشركة الرقمية السعودية الرائدة "هيومين" نماذج أعمالهما.وفي اجتماعات الاستشارات اللاحقة بين الشركات، أجرت الشركات الكورية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والطاقة والمدن الذكية، مثل "كاكاو موبيليتي" و"سولوإم"، حوالي 200 استشارة تصدير مع الشركات والجهات السعودية ذات الصلة.وصرح "كيم ميونغ هي" نائب رئيس الوكالة الكورية مجتمع المعلومات الذكي بأن الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط، مثل السعودية، تُولي اهتماما بكوريا كشريك موثوق يمتلك قدرات تقنية في الذكاء الاصطناعي.