إنشاء ألف ومائة حديقة إضافية في سيول

Photo : YONHAP News

أعلنت بلدية سيول اليوم أنها أنشأت ألفا و100 حديقة ضمن مشروع "حدائق الجاذبية والحدائق التشاركية"، الذي أطلقته في العام الماضي، وذلك في جميع أنحاء المناطق الحضرية حتى يتمكن المواطنون من التمتع بها في أي مكان.وكانت الخطة الأصلية هي إنشاء 1070 حديقة بحلول عام 2026، ولكن تم تحقيق الهدف قبل الموعد المحدد بعام تقريبا.وحتى الآن، تم إنشاء 967 من "حدائق الجاذبية" على جوانب الطرق والمناطق السكنية، و43 من "الحدائق التشاركية" لصالح الفئات الضعيفة اجتماعيا في المرافق الطبية ومرافق الرعاية الاجتماعية.وتخطط البلدية لإنشاء 140 موقعا إضافيا حتى نهاية هذا العام.وبلغت إجمالي مساحة الأراضي التي تحولت إلى حدائق من خلال هذا المشروع 680 ألف متر مربع، وهو ما يعادل 3 أضعاف مساحة حديقة يوئيدو التي تبلغ 230 ألف متر مربع.وكان نصف تلك المساحة تقريبا، أي 340 ألف متر مربع، عبارة عن مناطق تمت فيها إزالة الأرصفة الاصطناعية مثل الإسمنت، وإنشاء مساحات خضراء، أو إحياء مساحات مهملة وتحويلها إلى حدائق جديدة.ولإنشاء حدائق ذات طابع مميز في كل موسم، تمت زراعة مليون و138 ألفا و502 شجرة وشجيرة بفترات إزهار مختلفة، بالإضافة إلى 4 ملايين و87 ألفا و225 نبتة عشبية، مما يوفر مناظر متنوعة.علاوة على ذلك، أدت عملية إنشاء وتجديد المواقع الخضراء بمساحة 680 ألف متر مربع إلى تحقيق تأثير بيئي يتمثل في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحوالي 469 طنا.قال "لي سو يون" مدير إدارة الحدائق في بلدية سيول، إن البلدية ستمضي قدما في إنشاء حدائق الجاذبية والحدائق التشاركية لتحويل مدينة سيول إلى مدينة للحدائق، حتى يتمكن المواطنون من الاستمتاع بحياة يومية سعيدة داخل تلك الحدائق، ويشعر الزوار القادمون إلى سيول بجاذبية المدينة.