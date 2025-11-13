كوريا ومصر تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والدفاعي والتعليمي والثقافي

Photo : YONHAP News

أجرى الرئيس الكوري الجنوبي "لي جيه ميونغ" مباحثات قمة اليوم الخميس مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، في قصر الاتحادية في القاهرة.وصرح الرئيس الكوري الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية إلى مصر، بأنه اتفق مع الرئيس السيسي على المساهمة المشتركة في تعزيز السلام الدولي، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط، باعتبار أن سيول والقاهرة "شريكتان للسلام".جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عقب القمة بين الرئيسين الكوري والمصري، حيث أعلن الجانبان نتائج المباحثات.وأوضح البيان أن القمة ناقشت بشكل معمّق الأوضاع الأخيرة في شبه الجزيرة الكورية وفي الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي ثمّن عالياً جهود الحكومة الكورية لفتح عصر جديد من التعايش السلمي والنمو المشترك في شبه الجزيرة الكورية، وأعرب عن دعمه الكامل لهذه الجهود، بينما أشاد الرئيس الكوري بدور مصر في جهود وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وأكد أن حكومة كوريا الجنوبية ستواصل التعاون مع مصر لمعالجة الأزمة الإنسانية التي يواجهها اللاجؤون في غزة. كما اتفق الجانبان على دعم أدوارهما المتبادلة وتعزيز التضامن من أجل السلام الدولي.وفي المجال الاقتصادي، أشار الرئيس "لي" إلى أن مصر تُعد محوراً رئيسياً يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوربا، بينما تمتلك كوريا خبرات تنموية ناجحة وشركات عالمية رائدة، وقد تشارك الجانبان رؤية حول الإمكانات الكبيرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.كما أعلن الرئيسان عن توقيع إعلان مشترك لتعزيز مفاوضات اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة بين كوريا ومصر، وأعربا عن تطلعهما إلى الإسراع في إطلاق المفاوضات باعتبارها أساساً مؤسسياً لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي.وأشار الرئيس الكوري إلى أن الجانبين اتفقا أيضاً على تسريع مشروعات التعاون، بما في ذلك إنشاء مناطق اقتصادية حرة، وتوقيع اتفاق الضمان الاجتماعي بين كوريا ومصر.وفيما يتعلق بالتعاون في الصناعات الدفاعية، كشف الرئيس الكوري أنه أعرب خلال القمة عن أمله في توسيع التعاون القائم بين البلدين المتمثل في الإنتاج المشترك للمدفعية "كي 9" ذاتية الدفع، ليشمل الطائرة التدريبية المتقدمة "إف ايه 50"، والصاروخ المضاد للدبابات "تشون غوم"، وقد ردّ الرئيس السيسي على ذلك بالقول إنه يثق في التقنيات الدفاعية الكورية المتقدمة ويتطلع إلى تعزيز التعاون المتبادل، بما في ذلك الإنتاج المشترك.وشمل البيان كذلك ما تم بحثه في مجالي التعليم والثقافة، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون التعليمي بين البلدين، وأوضح أن الجانبين سيتعاونان بشكل وثيق في التعليم العلمي، وتعليم اللغة الكورية، والتدريب المهني، بالإضافة إلى التحول الرقمي في قطاع التعليم.وفي المجال الثقافي، قال الرئيس الكوري إن مصر دولة رائدة في صناعة المحتوى الثقافي في الشرق الأوسط، وفي الوقت ذاته تُعد من الدول التي تحظى فيها المحتويات الكورية بشعبية كبيرة، وأضاف أنه تم الاتفاق على تعزيز التبادلات في مجالات الفنون المسرحية والنشر والمتاحف من خلال مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة.