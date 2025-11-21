الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

استمرار حريق غابات في إين جيه طوال الليل

Write: 2025-11-21 09:13:41

Photo : YONHAP News

استمر حريق الغابات الذي اندلع في "إين جيه" بمقاطعة "كانغ وان" أمس الخميس في الاشتعال لأكثر من 14 ساعة، مع نشر طائرات هليكوبتر لإطفاء الحرائق عند الفجر.
وقالت هيئة الغابات الكورية اليوم الجمعة إنه تم نشر مروحيات إطفاء الحرائق بالتتابع من حوالي الساعة 7:10 صباحا، بمشاركة ما مجموعه 30 طائرة في العملية.
وحتى الساعة 7 صباحا، تم إخماد حوالي 68% من الحريق، وقدرت المساحة المتضررة بـ346 ألف متر مربع.
ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات، ولكن تم إجلاء 12 من سكان 8 منازل مجاورة إلى مركز محلي للمسنين كإجراء احترازي.
واندلع الحريق في حوالي الساعة 5:30 من مساء الخميس على منحدر تل في بلدة "إين جيه".
وعلى الرغم من نشر أكثر من 320 فردا و60 قطعة من المعدات خلال الليل، واجهت السلطات صعوبات بسبب التضاريس الوعرة.

