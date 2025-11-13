إضراب موظفي المدارس يعطل خدمات الوجبات في أكثر من ألف مدرسة

Photo : YONHAP News

أدى إضراب موظفي الدعم المدرسي للمطالبة بزيادة الأجور الأساسية إلى تعطيل خدمات الوجبات في 1089 مدرسة في 5 مناطق في كوريا، أمس الخميس.وقالت وزارة التعليم إنه حتى الساعة 11 صباحا، انضم إلى الإضراب حوالي 6090 عاملا، أي ما يقرب من 12.9% من 53 ألف موظف غير نظامي مسؤول عن الوجبات المدرسية والرعاية لما بعد المدرسة في سيول وإنتشون ومقاطعة "كانغ وان" ومدينة "سيجونغ" ومقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".ومن بين 3298 مدرسة تقدم وجبات الطعام في تلك المناطق، أوقف ثلثها خدمة الغداء، بينما توقفت الرعاية لما بعد المدرسة في 25 مدرسة ابتدائية و20 روضة أطفال.وعقد التحالف الوطني لنقابات العمال غير النظاميين في المدارس تجمعا أمام مبنى البرلمان الكوري، مطالبا بالاعتراف القانوني بالعاملين في مجال الدعم التعليمي وتعديل قانون الوجبات المدرسية.وطالب قادة النقابات براتب أساسي أعلى من الحد الأدنى للأجور، ومكافآت تتماشى مع معايير الحكومة المركزية والمحلية، وحماية الدخل خلال العطلات المدرسية غير مدفوعة الأجر، وتدابير أمان أقوى للعمل في المطابخ عالية المخاطر.وحذروا من أنه بدون إحراز تقدم في المفاوضات الجارية بشأن الأجور، فإن الإضراب سيستمر خلال الشهر القادم مما سيؤدي إلى المزيد من الاضطرابات.