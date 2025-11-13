الرئيس لي يكشف عن مبادرة لتعميق العلاقات بين كوريا الجنوبية والشرق الأوسط

Photo : YONHAP News

كشف الرئيس "لي جيه ميونغ" عن رؤيته السياسية بشأن العلاقات مع الشرق الأوسط، وهي "مبادرة شاين"، التي تشير حروفها إلى "الاستقرار" و"الانسجام" و"الابتكار" و"التواصل" و"التعليم".وفي كلمة ألقاها في جامعة القاهرة أمس الخميس، قال "لي" إن المبادرة، التي تشمل السلام والازدهار والثقافة، تهدف إلى تعزيز مستقبل متبادل المنفعة لشبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.وتعهد "لي" ببناء السلام في كلا المنطقتين على أساس "الاستقرار والانسجام" من خلال المشاركة التعاونية، مشيرا إلى مساهمات كوريا الجنوبية طويلة الأمد في السلام في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر قوات في لبنان منذ عام 2007 وتقديم مساعدات إنسانية في مناطق النزاعات.كما تعهد بتقديم مساعدات إضافية بقيمة عشرة ملايين دولار أمريكي إلى الهلال الأحمر المصري للمساعدة في معالجة أزمة غزة.وفيما يتعلق بـ"الابتكار"، أعرب "لي" عن نيته توسيع التعاون الثنائي ليشمل مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الهيدروجين، مع تعزيز التعاون في القطاعات التقليدية، بما في ذلك البناء والطاقة.وفيما يتعلق بـ"التواصل" و"التعليم"، قال "لي" إن كوريا الجنوبية ستوسع التبادلات الجامعية مع مصر، بما في ذلك جامعة القاهرة، وستزيد المنح الدراسية وبرامج التدريب لاستقبال المزيد من الطلاب المصريين.