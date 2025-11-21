ارتفاع عدد حالات الاشتباه في الإصابة بالإنفلونزا بين الأطفال

Photo : YONHAP News

استمر عدد حالات التي يشتبه في إصابتها بالإنفلونزا في كوريا في الارتفاع خلال الأسابيع الأربعة الماضية، لا سيما بين الأطفال في سن الدراسة، حيث بلغ 14 ضعف الرقم المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة إن 66.3 من بين كل ألف مريض خارجي خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر، كانوا حالات مشتبه في إصابتهم بالإنفلونزا.ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 30.8% مقارنة بالأسبوع الأسبق الذي سجل 50.7 حالة لكل ألف مريض.وتزايد عدد حالات الاشتباه في الإصابة بالإنفلونزا باضطراد منذ أن سجل 7.9 لكل ألف في الأسبوع الثاني والأربعين من هذا العام. وكان الرقم المسجل في الأسبوع السادس والأربعين أعلى بـ14.4 مرة من الرقم المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.وكان عدد حالات الاشتباه في الإصابة بالإنفلونزا أعلى بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، حيث بلغ 170.4 حالة لكل ألف مريض، وتلتهم الفئة العمرية بين 13 إلى 18 عاما، حيث بلغت 112.6 حالة لكل ألف مريض.وحثت السلطات الصحية الجمهور على تلقي لقاحات الإنفلونزا وكورونا قبل حلول فصل الشتاء.