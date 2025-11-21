الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

الاقتصادية

كوسبي ينخفض إلى ما دون 3900 نقطة بسبب تراجع شركات التكنولوجيا الأمريكية

Write: 2025-11-21 15:03:07

كوسبي ينخفض إلى ما دون 3900 نقطة بسبب تراجع شركات التكنولوجيا الأمريكية

Photo : YONHAP News

تراجع مؤشر البورصة الكورية بأكثر من 3% صباح اليوم الجمعة، لينخفض إلى ما دون مستوى 3900 نقطة، بعد تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية خلال الليل.

وافتتح المؤشر المركب لأسعار الأسهم في كوريا، كوسبي، عند 3908 نقطة، بانخفاض 96 نقطة مقارنة بالأمس، وسرعان ما انخفض إلى ما دون 3900 نقطة.

وبحلول الساعة 9:46 صباحا، كان المؤشر عند مستوى 3,856.29 نقطة، بانخفاض يقارب 150 نقطة، أي بنسبة 3.71%، مقارنة بالإغلاق السابق.

كما تخلى مؤشر "كوسداك" للشركات التكنولوجية عن مكاسبه التي حققها أمس عند الافتتاح، حيث تم تداوله عند مستوى 860 نقطة.

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب التراجع الحاد في "وول ستريت"، حيث أدت المخاوف المتجددة بشأن "فقاعة الذكاء الاصطناعي" إلى موجة بيع في أسهم شركات التكنولوجيا، ودفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى الانخفاض.
