الرئيس لي يتوجه إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين بعد زيارته لمصر

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يتوجه الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين اليوم الجمعة، بعد اختتام زيارة رسمية استمرت 3 أيام إلى مصر.وفي أثناء وجوده في مصر، عقد "لي" قمة مع الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، وألقى خطابا في جامعة القاهرة أوضح فيه رؤيته السياسية للشرق الأوسط.وفي بيان مشترك بعد القمة، قال "لي" إن البلدين اتفقا على العمل كـ"وسطاء للسلام" في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.كما اتفق الرئيسان على توسيع التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والسعي إلى إبرام اتفاقية مشاركة اقتصادية شاملة ثنائية.ووقع الجانبان على هامش القمة مذكرات تفاهم تعهدا فيها بالتعاون الثقافي والتعليم الفني.واختتم "لي" زيارته بلقاء مع الكوريين المقيمين في مصر أمس الخميس.ومن المقرر أن يصل الرئيس الكوري إلى "جوهانسبرغ" في جنوب أفريقيا مساء اليوم الجمعة لحضور قمة مجموعة العشرين، كما سيعقد هناك اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا وألمانيا ودول أعضاء أخرى.