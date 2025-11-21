ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعا بالطلب القوي على أشباه الموصلات.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، لجميع السلع والخدمات، ارتفع بنسبة 0.2%، ليصل إلى 120.82 في أكتوبر.ويمثل هذا الرقم الشهر الثاني على التوالي من النمو، بعد أن ارتفع المؤشر بنسبة 0.4% في سبتمبر.وانخفضت أسعار المنتجات الزراعية والغابات ومصائد الأسماك بنسبة 4.2% في أكتوبر مقارنة بالشهر الأسبق، كما انخفضت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 0.6%.ومع ذلك، ارتفعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.5%، مدفوعة بارتفاع بنسبة 3.9% في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية والبصرية.