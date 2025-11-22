الرئيس لي يصل إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين

Photo : YONHAP News

وصل الرئيس "لي جيه ميونغ" إلى جنوب أفريقيا لحضور قمة مجموعة العشرين كجزء من جولته في أفريقيا والشرق الأوسط.ومن المقرر أن يشارك "لي"، الذي هبط في مطار "أور تامبو" الدولي في "جوهانسبرغ" مساء الجمعة (بالتوقيت المحلي)، في القمة يومي السبت والأحد.ومع استعداد "لي" للمشاركة في المناقشات حول النمو المستدام الشامل للجميع والمرونة والعدالة، قال مستشار الأمن القومي "وي سونغ لاك" إن سيول ستسعى إلى تعزيز مكانتها كقوة عالمية مسؤولة وقيادة الجهود الرامية إلى استعادة النظام التجاري المتعدد الأطراف.وعلى هامش قمة مجموعة العشرين، سيعقد "لي" اجتماعات ثنائية مع قادة فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى محادثات داخل مجموعة "ميكتا"، وهي مجموعة للدول متوسطة القوة تضم المكسيك وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا وأستراليا.وبعد لقاء الكوريين المقيمين في جنوب إفريقيا، من المتوقع أن يغادر الرئيس إلى تركيا، وهي المحطة الأخيرة في جولته.