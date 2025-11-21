الرئيس الكوري ونظراؤه في مجموعة ميكتا يتفقون على الالتزام باستعادة التعددية

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" وقادة المكسيك وإندونيسيا وتركيا وأستراليا، عزمهم على العمل معا لتعزيز التعددية العالمية من خلال العمل كجسر بين الدول المتقدمة والدول النامية.وأصدر قادة الدول الخمس بيانا مشتركا بهذا الشأن يوم السبت عقب اجتماع لمجموعة "ميكتا"، وهي هيئة استشارية إقليمية تضم الدول الخمس متوسطة القوة.وفي الاجتماع، الذي ترأسه الرئيس "لي" وعُقد على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، اتفق القادة على ضرورة استعادة التعددية وإحراز تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.كما أعرب القادة في البيان المشترك عن قلقهم العميق إزاء استمرار التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين الاقتصادي العالمي، وتزايد تعقيد سلاسل التوريد. وأكد القادة أن ميكتا ستلعب دورا بناء في بناء نظام دولي مستدام من خلال التنسيق الوثيق بين أعضائها. كما أكدوا التزام ميكتا بتعزيز التعددية والتعاون الدولي والديمقراطية، واحترام القانون الدولي.