الرئيس لي يقترح إقامة مشاركة استراتيجية بين كوريا الجنوبية وفرنسا

التقى الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" بالرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حيث أعرب عن أمله في الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين كوريا الجنوبية وفرنسا إلى مستوى المشاركة الاستراتيجية.وعقد الرئيسان مباحثات قمة أول من أمس السبت في مدينة جوهانسبرغ على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.وخلال القمة الثنائية، أكد الرئيس الكوري لنظيره الفرنسي أن اجتماعهما سيعزز العلاقة المميزة بين البلدين، واقترح بناء مشاركة استراتيجية، كما أشار إلى أن العام القادم سيصادف الذكرى الـ140 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ودعا ماكرون لزيارة كوريا الجنوبية في العام القادم.وفي المقابل، قدّم ماكرون الشكر على الدعوة، وقال إنه سينظر في زيارته العام القادم للاحتفال بهذه الذكرى. كما أكد الرئيس الفرنسي على ضرورة مواصلة التعاون بين كوريا الجنوبية وفرنسا في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن، وتكنولوجيا الكم، والذكاء الاصطناعي، والفضاء، والطاقة النووية، والطاقة المتجددة.