سيول تتوقع تحقيق تقدم في استثماراتها في الولايات المتحدة خلال العام القادم

Photo : KBS

توقع وزير الصناعة الكوري "كيم جونغ كوان" تحقيق تقدم ملحوظ خلال النصف الأول من العام القادم فيما يتعلق بمشروعات الاستثمار الكورية في الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بينهما.جاء ذلك في حديثه لبرنامج على قناة كي بي إس أمس الأحد، حيث صرّح كيم بأن المفاوضات الثنائية بشأن المشروعات المحددة تجري حاليا، وأنه يتوقع ظهور نتائج ملموسة خلال النصف الأول من العام القادم، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتبنى نهجا أكثر استباقية في بعض المجالات.وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الصناعة، شدد الوزير على ضرورة حماية صناعتي البتروكيماويات والصلب، وعلى ضرورة توفير الدعم المالي قصير الأجل والاستثمار طويل الأجل في البحث والتطوير، لكنه حذّر من أن الاعتماد على المساعدات الحكومية وحدها، دون بذل جهود من جانب الصناعات نفسها، لن يتماشى مع الرأي العام.ولتحقيق تحول في قطاع التصنيع يعتمد على الذكاء الاصطناعي، شدد كيم على ضرورة استفادة كوريا الجنوبية من بيانات التصنيع الحالية وقدرات الإنتاج وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتحديث المنظومة الصناعية، محذرا من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى ضياع الفرص.