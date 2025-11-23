رئيس البرلمان والزعيم الفيتنامي يناقشان التعاون الاقتصادي والسلام بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

التقى رئيس البرلمان الكوري الجنوبي "او وان شيك" مع "تو لام" الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وخلال زيارته لفيتنام يوم الجمعة، صرّح "او" بأن حوالي عشرة آلاف شركة كورية جنوبية عاملة في فيتنام تُسهم إسهاما كبيرا في تحقيق هدف هانوي المتمثل في أن تصبح اقتصادا عالي الدخل بحلول عام 2045، وطلب المزيد من الاهتمام بهذه الشركات.وأشار رئيس البرلمان إلى أن الشركات الكورية الجنوبية مهتمة بإمكانية تخفيف هانوي لمتطلبات التمويل للمشاركة في مشروعات الطاقة هناك، وأعرب عن قلقه من أن مراجعة قانون التقنيات المتطورة قد تُقوّض قدرتها التنافسية.وردّ لام قائلا إنه سيُولي اهتماما لمخاوفهم الأولوية عند مراجعة التغييرات القانونية ودعم التدابير الرامية إلى تسهيل إجراءات إقامة الكوريين الجنوبيين في فيتنام.وفيما يتعلق بالأمن في شبه الجزيرة الكورية، طلب "او" من الجانب الفيتنامي القيام بدور أكبر في إحلال السلام استنادا إلى علاقاتها مع الكوريتين، وفي المقابل قال لام إن بلاده ستنقل رسالة سيول إلى بيونغ يانغ سعيا لتعزيز الحوار بين الجانبين.