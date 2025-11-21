سفارة سلطنة عُمان في سيول تحتفل باليوم الوطني الخامس والخمسين

Photo : YONHAP News

احتفلت سفارة سلطنة عمان لدى كوريا الجنوبية باليوم الوطني الخامس والخمسين، يوم العشرين من نوفمبر الجاري، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة سيول، بحضور "لي جيه وانغ" نائب وزير الخارجية الكوري للشؤون العامة والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية كممثل عن الحكومة الكورية، والسفراء العرب والأجانب لدى كوريا، وعدد من رجال الأعمال والأكاديميين وأبناء الجالية العمانية والعربية.وفي كلمة ألقاها خلال الاحتفال، قال سعادة السفير زكريا بن حمد السعدي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية كوريا إن هذه المناسبة تجسّدَ احتفاءَ سلطنةِ عُمان بتاريخِها العريق الممتدّ منذ تأسيسِ الدولةِ البوسعيديّةِ في العشرين من نوفمبر من عام 1744.وأعاد سعادة السفير زكريا بن حمد السعدي التأكيد على موقف سلطنةُ عُمان الثابتَ والداعمَ لحقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ المشروعة في إقامةِ دولتِه المستقلةِ على حدودِ الرابعِ من يونيو 1967 وعاصمتِها القدسُ الشرقية، وفقا لقراراتِ الشرعيةِ الدولية، كما أشاد بتعميق العلاقات بين عُمان وكوريا الجنوبية، وقال إنها تُجسّد نموذجا متميزا للصداقة والتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.