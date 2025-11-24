عودة حوالي 50 عاملا كوريا للولايات المتحدة منذ مداهمة إدارة الهجرة

Photo : YONHAP News

عاد حوالي 50 عاملا إلى الولايات المتحدة من بين 317 عاملا كوريا جنوبيا اعتقلتهم سلطات الهجرة الأمريكية في سبتمبر في موقع بناء مصنع للبطاريات بولاية جورجيا وأُعيدوا إلى بلادهم في الأسبوع التالي.وفي حديثها مع أحد المهندسين الكوريين واسمه كيم، قالت قناة "ايه بي سي" الإخبارية الأمريكية يوم الجمعة إن حوالي 50 مهندسا قد عادوا إلى الولايات المتحدة حتى يوم 15 نوفمبر الجاري.وقال محامٍ يمثل العمال إن أكثر من 100 منهم قد استعادوا تأشيراتهم دون الحاجة إلى إعادة تقديم طلبات.ومن جانبه قال كيم إن أكثر من 200 عامل يستعدون لمقاضاة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بسبب مزاعم بانتهاكات الشرطة، والتنميط العنصري، وانتهاكات حقوق الإنسان، والقوة المفرطة، والاعتقال غير القانوني.وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لا تزالان تعملان على إصلاح نظام التأشيرات بين البلدين، بينما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية التعليق على تفاصيل التأشيرات الفردية، وصرّحت بأنها تُطبّق التزام الرئيس دونالد ترامب بإعادة التصنيع في أمريكا من خلال تسهيل سفر رجال الأعمال الشرعيين والاستثمار الأجنبي المباشر.