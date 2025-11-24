كوريا الجنوبية تستضيف قمة مجموعة العشرين في عام 2028

Photo : YONHAP News

أعلن الرئيس "لي جيه ميونغ" أن كوريا الجنوبية سوف تستضيف قمة مجموعة العشرين في عام 2028.جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة من قمة مجموعة العشرين لهذا العام في جنوب أفريقيا أمس الأحد، حيث أكد الرئيس أن كوريا الجنوبية، بمسؤولية جادة، سوف تبذل قصارى جهدها لضمان تعزيز دور مجموعة العشرين كمنتدى رائد للتعاون الاقتصادي الدولي. وأضاف لي أن كوريا الجنوبية، بصفتها إحدى الدول المؤسسة التي ساهمت في تشكيل مجموعة العشرين، والتي كانت بمثابة بوصلة للمجتمع الدولي في أوقات الأزمات، ملتزمة بتولي الرئاسة مجددا في عام 2028، بمناسبة الذكرى العشرين على إطلاق القمة. كما أعرب لي عن عميق احترامه وامتنانه لرئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا" على قيادته كرئيس لهذا العام.وقد اعتمد قادة مجموعة العشرين إعلانا في اليوم الأول من القمة يوم السبت، مؤكدين التزامهم بمواصلة عمل المجموعة بروح التعددية، مع مشاركة متساوية من جميع الأعضاء في جميع فعاليات مجموعة العشرين، بما في ذلك القمم. كما أكد الإعلان أن مجموعة العشرين ستجتمع برئاسة الولايات المتحدة في عام 2026، ورئاسة المملكة المتحدة في عام 2027، ثم تجتمع مجددا في كوريا الجنوبية في عام 2028.