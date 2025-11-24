كوريا الجنوبية تتعهد بالتعاون من أجل مستقبل عالمي شامل للذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

أكد الرئيس "لي جيه ميونغ" أن كوريا الجنوبية ستعمل بشكل وثيق مع المجتمع الدولي للمساعدة في تحقيق "مجتمع عالمي قائم على الذكاء الاصطناعي"، بحيث يمكن للبشرية جمعاء الاستفادة بالتساوي من الذكاء الاصطناعي.وجاء تعهد الرئيس بذلك أمس الأحد خلال قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، مشددا على أن التطورات في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يجب أن توفر فرصا متساوية لجميع البلدان وجميع الشعوب.وخلال الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "مستقبل عادل ومنصف للجميع"، صرّح لي بأن كوريا الجنوبية، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، سوف تسعى جاهدة لضمان امتداد روح "مبادرة آبيك للذكاء الاصطناعي" إلى ما وراء منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لتشمل بقية العالم.كما شدد لي على ضرورة بناء سلاسل توريد معادن حيوية مستقرة وذات منفعة متبادلة، تتيح تقاسم المنافع للدول الغنية بالموارد والدول المستهلكة على حد سواء.وأكد الرئيس لي كذلك على أن الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز المرونة في سلاسل توريد المعادن الحيوية يجب أن يؤديا إلى فرص شاملة.