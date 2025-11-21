سيول تواصل مشاوراتها مع طوكيو وبكين لعقد القمة الثلاثية

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة الخارجية الكورية بأنها مستمرة في التواصل مع الجانبين الصيني والياباني من أجل عقد القمة الثلاثية بين كوريا والصين واليابان في الوقت المناسب.وقال مسؤول وزارة الخارجية في سيول اليوم إن الدول الثلاث كانت قد توصلت خلال الدورة الـ11 لاجتماع الوزراء الخارجية الذي عُقد في اليابان في نهاية شهر مارس الماضي، إلى توافق بشأن عقد القمة القادمة في أقرب وقت ممكن.ورغم أن اليابان، بصفتها الدولة الرئيسة لهذه الدورة، تسعى لعقد القمة بين الدول الثلاث في شهر يناير القادم، إلا أن الخلافات بين طوكيو وبكين لا تزال مستمرة بعد أن أعربت الصين عن اعتراضها الشديد على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" حول احتمال ممارسة حق الدفاع الذاتي الجماعي في حالة الطوارئ في تايوان.وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد نشرت تقريرا نقلت فيه عن عدة مصادر دبلوماسية قولها إن طوكيو اقترحت على كل من كوريا الجنوبية والصين عقد القمة الثلاثية في اليابان في شهر يناير من العام القادم، لكن الصين رفضت ذلك المقترح.