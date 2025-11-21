المعارضة تنتقد الحكومة بسبب ضعف العملة وارتفاع الأسعار

Photo : YONHAP News

انتقد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، الحكومة بسبب ضعف العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الرئيس "لي جيه ميونغ" ظل مشغولا بمحاولات منع محاكمته وضيع توقيتا حاسما لمعالجة القضايا الاقتصادية الملحة.وقال رئيس الحزب "جانغ دونغ هيوك" خلال اجتماع للمجلس الأعلى للحزب في البرلمان اليوم الاثنين، إن سبب ضعف العملة الكورية مقابل الدولار الأمريكي وزيادة التضخم، يرجع إلى عدم كفاءة إدارة الرئيس "لي".وأشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للوون الكوري قد تراجع إلى أقل مستوياته منذ أكثر من 16 عاما حتى نهاية شهر أكتوبر، مما أضعف القوة الشرائية للعملة الكورية في التجارة الدولية.وادعى "جانغ" أيضا أن السياسات المالية التوسعية المتهورة لحكومة الرئيس "لي" قد ساهمت في ارتفاع الأسعار، وحث على ضرورة تغيير النهج الحالي إلى نهج أكثر انضباطا واستدامة.ومن ناحية أخرى، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب المعارض "سونغ أون صوك" إن الدفع القوي من جانب الحكومة نحو السياسات المالية التوسعية قد أدى إلى زيادة في الإنفاق غير المجدي، مما أثر على السيولة في السوق وزيادة الدَيْن العام، مما أدى إلى ضعف العملة الكورية في النهاية.