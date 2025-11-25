الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

تقرير يقول إن مجمع يونغ بيون النووي يخضع لعمليات تحديث وتوسعة نشطة

Write: 2025-11-25 08:45:31

تقرير يقول إن مجمع يونغ بيون النووي يخضع لعمليات تحديث وتوسعة نشطة

Photo : YONHAP News

يشهد مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية تحديثا وتوسعة باستمرار حاليا.
وقال تقرير نشره موقع "38 نورث"، وهو موقع إلكتروني أمريكي يرصد القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية، أول من أمس الأحد، إن مقارنة صور الأقمار الاصطناعية التجارية الملتقطة في أكتوبر ونوفمبر مع صور سابقة أكدت وجود تحسينات نشطة في جميع أنحاء مجمع يونغ بيون.
وأشار التقرير إلى أن أعمال البناء ظلت مكثفة بشكل خاص هذا العام حول مبنى جديد يُشتبه في أنه مخصص لتخصيب اليورانيوم، يقع إلى الشمال الشرقي من مختبر الكيمياء الإشعاعية.
وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 22 أكتوبر و13 نوفمبر أن المباني الداعمة، التي لم تكن مكتملة في يونيو، قد اكتملت الآن.
وأضاف التقرير أنه منذ سبتمبر، تم تركيب ستة مبادلات حرارية على طول الجانب الجنوبي الشرقي من المبنى الرئيسي.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;