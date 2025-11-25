تقرير يقول إن مجمع يونغ بيون النووي يخضع لعمليات تحديث وتوسعة نشطة

Photo : YONHAP News

يشهد مجمع "يونغ بيون" النووي في كوريا الشمالية تحديثا وتوسعة باستمرار حاليا.وقال تقرير نشره موقع "38 نورث"، وهو موقع إلكتروني أمريكي يرصد القضايا ذات الصلة بكوريا الشمالية، أول من أمس الأحد، إن مقارنة صور الأقمار الاصطناعية التجارية الملتقطة في أكتوبر ونوفمبر مع صور سابقة أكدت وجود تحسينات نشطة في جميع أنحاء مجمع يونغ بيون.وأشار التقرير إلى أن أعمال البناء ظلت مكثفة بشكل خاص هذا العام حول مبنى جديد يُشتبه في أنه مخصص لتخصيب اليورانيوم، يقع إلى الشمال الشرقي من مختبر الكيمياء الإشعاعية.وتُظهر صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في 22 أكتوبر و13 نوفمبر أن المباني الداعمة، التي لم تكن مكتملة في يونيو، قد اكتملت الآن.وأضاف التقرير أنه منذ سبتمبر، تم تركيب ستة مبادلات حرارية على طول الجانب الجنوبي الشرقي من المبنى الرئيسي.