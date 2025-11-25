فوز كوريا الجنوبية في النزاع الضريبي مع شركة لون ستار أصبح ملزما

Photo : YONHAP News

أصبح فوز كوريا الجنوبية على شركة "لون ستار" الأمريكية في القضايا المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمر والدولة ملزما، مع عدم وجود أي سبل متبقية أمام الشركة للاستئناف.وأعلنت مصلحة الضرائب الوطنية الكورية عن هذه الخطوة في وثيقة توضيحية أمس الاثنين، توضح الآثار الضريبية للحكم في قضية "لون ستار". ويتعلق الجانب الضريبي للقضية بما إذا كانت حكومة كوريا الجنوبية تمتلك سلطة فرض ضرائب على شركة الأسهم الخاصة الأمريكية، والتي تتخذ من الملاذ الضريبي، نظريا، مقرا لها.وبينما فازت سيول بالجزء الضريبي من الحكم الأوليّ الصادر عن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في عام 2022، فقد تم تأكيد القرار في دعوى الإلغاء.وكانت شركة لون ستار قد رفعت دعوى قضائية ضد كوريا الجنوبية في عام 2012، طالبت فيها بتعويضات قدرها 4.68 مليار دولار أمريكي، مدعية أن تأخر موافقة الحكومة قد أضر ببيع حصتها المخطط له في بنك الصرافة الكوري، الذي لم يعد موجودا الآن، إلى بنك "إتش إس بي سي" في عام 2007. كما اتهمت الشركة وكالة الضرائب الحكومية بفرض ضرائب تعسفية ومتناقضة حيث بلغت قيمة مطالبتها الإجمالية 1.47 مليار دولار أمريكي.وفي الأسبوع الماضي، ألغى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار حكما صدر في عام 2022 يأمر سيول بدفع 216.5 مليون دولار أمريكي لشركة لون ستار.