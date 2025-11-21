أمطار مصحوبة ببرودة وغبار في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء

Photo : YONHAP News

من المتوقع هطول أمطار على مستوى كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع انخفاض درجات الحرارة واستمرار انتشار الغبار الناعم والغبار الأصفر في جميع أنحاء البلاد. وقد بدأ هطول الأمطار قبل الفجر في المناطق الوسطى وامتد إلى منطقة يونغ نام صباحا والساحل الشرقي بحلول منتصف النهار، ثم صار أقل في معظم المناطق في فترة بعد الظهر. وسوف تستمر الأمطار حتى الليل فوق الجبال والساحل الشرقي لمقاطعة كانغ وان، والساحل الشرقي لمقاطعة شمال كيونغ سانغ، وشرق مقاطعة شمال جولا، مع احتمال هطول أمطار تتراوح معدلاتها بين 5 و20 ملليمترا، وما يصل إلى 5 سنتيمترات من الثلوج على القمم الجبلية العالية.وسوف يبقى الغبار الناعم في أجواء المنطقة الوسطى عند مستويات "سيئة" حتى الغد، وقد يختلط الغبار الأصفر القادم من صحراء جوبي وشمال الصين بالأمطار، مما يؤدي إلى هطول أمطار موحلة. وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى في الصباح بين 3 و11 درجة مئوية، وهي درجات مماثلة لدرجات الحرارة أمس الاثنين أو أقل منها بقليل، بينما ستنخفض درجات الحرارة العظمى نهارا بشكل حاد إلى ما بين 9 و15 درجة، أي أقل بحوالي 6 إلى 9 درجات مقارنة بالأمس.وسوف تكون البحار المحيطة بشبه الجزيرة هائجة، مع أمواج يتراوح ارتفاعها بين مترين وأربعة أمتار، وستؤدي الظروف الجافة والعاصفة على طول الساحل الشرقي إلى زيادة خطر حرائق الغابات.