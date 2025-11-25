الصين تُعلن استحالة عقد قمة ثلاثية بعد تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان

Photo : Chinese Foreign Ministry / Yonhap

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أمس الاثنين عدم التوصل إلى اتفاق حول عقد القمة القادمة بين كوريا الجنوبية والصين واليابان، مؤكدة بذلك فعليا أن الاجتماع لن يُعقد في أي وقت قريب.وألقت بكين باللوم على تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" الأخيرة التي أشارت إلى احتمال تورط اليابان عسكريا في أزمة تايوان، قائلة إنها "أضرت بأسس وأجواء" التعاون الثلاثي.وقال مسؤولون صينيون إن هذه التصريحات تجاوزت الحدود الدبلوماسية، واتهموا طوكيو بتقويض "موقفها الثابت" المعلن تجاه تايوان، وتصعيد التوتر من خلال الانتشار العسكري في جزرها الجنوبية الغربية.وقد رفضت اليابان التراجع عن هذه التصريحات، وأصرت على أن موقفها من تايوان لا يزال ثابتا، كما أكدت استعدادها لمواصلة الحوار مع بكين.وقد أثار هذا النزاع إجراءات اقتصادية وثقافية مضادة من قبل الصين، وحذر مسؤولون من أن تجميد العلاقات قد يمتد إلى التبادلات الثلاثية الأوسع نطاقا.