توقعات بمتوسط درجات حرارة شتوية ذات تقلبات كبيرة في كوريا

Photo : YONHAP News

سيكون متوسط درجات الحرارة هذا الشتاء في كوريا الجنوبية مقاربا للمعدلات الموسمية، ولكن مع تقلبات كبيرة.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه خلال فترة الأشهر الثلاثة من ديسمبر 2025 إلى فبراير 2026، ستتراوح درجات الحرارة في ديسمبر ويناير حول متوسطها الموسمي، وسوف تكون درجات الحرارة في فبراير أعلى من المعتاد.وأشار التقرير إلى أن أنظمة الضغط العالي القريبة من البلاد قد ترفع درجات الحرارة، إلا أن ضعف ظاهرة النينيا، التي تشير إلى حدوث تبريد دوري لدرجات حرارة سطح المحيط الهادئ الاستوائي، وتساقط الثلوج الكثيفة في شرق منطقة أوراسيا خلال فصل الخريف، وانخفاض مستوى جليد البحر في القطب الشمالي، كلها عوامل قد تؤدي إلى توسع الضغط العالي القاري، وتجلب موجات برد في ديسمبر ويناير مع تقلبات كبيرة.وتوقع التقرير هطول أمطار قريبة من المتوسط، مع جفاف في ديسمبر ورطوبة في فبراير أكثر من المعتاد.ومن المرجح أن تكون درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء كوريا أعلى من المتوسط هذا الشتاء.