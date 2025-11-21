ترامب يزور الصين في أبريل القادم

Photo : YONHAP News

سيقوم الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيارة إلى الصين في شهر أبريل القادم، كما دعا نظيره الصيني "شي جين بينغ" لزيارة الولايات المتحدة في غضون العام القادم.وقال ترامب في منشور كتبه على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إنه أجرى مباحثات هاتفية مع نظيره الصيني، حيث تلقى منه دعوة لزيارة بكين في أبريل، كما دعاه لزيارة الولايات المتحدة في غضون العام القادم.ولم تصدر حتى الآن أي تصريحات من جانب الصين بشأن موافقة شي جين بينغ على زيارة الولايات المتحدة.وسوف تكون زيارة الرئيس الأمريكي ترامب إلى الصين هي الأولى منذ 8 أعوام، حيث كانت آخر زيارة مماثلة في نوفمبر من عام 2017 خلال ولايته الأولى.وقال ترامب إن مباحثاته الهاتفية أمس مع نظيره الصيني تأتي لمتابعة نتائج اجتماعهما قبل 3 أسابيع في كوريا على هامش قمة آبيك، مؤكدا أن العلاقات الأمريكية الصينية قوية للغاية.ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شين خوا" عن الرئيس شي قوله إنه عقد مع نظيره الأمريكي اجتماعا ناجحا في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية الشهر الماضي، حيث توصلا إلى العديد من الاتفاقيات المهمة، وأن علاقات البلدين استقرت وتحسنت بشكل عام منذ اجتماع بوسان، وهو ما لقي ترحيبا من البلدين والمجتمع الدولي.