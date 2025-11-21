تعزيز شبكة السلامة للجالية الكورية في فنزويلا وسط ارتفاع الضغط الأمريكي

Photo : YONHAP News

قال تقرير نشرته وكالة يونهاب الكورية للأنباء أمس إن الكوريين المقيمين في فنزويلا يراقبون تطورات الوضع هناك مع تعزيز شبكة الأمان الخاصة بهم وسط الضغوط الأمريكية المكثفة على حكومة الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو".ونقل التقرير عن أحد الكوريين المقيمين هناك منذ 10 أعوام قوله إنه لم يشهد حتى الآن أي اضطرابات خطيرة، لكنه لاحظ بعض التغييرات التي شملت وقف الكثير من الرحلات الجوية، وبوجه عام تقوم الجالية الكورية هناك ببعض التدابير الاحتياطية، مثل تخزين الإمدادات الأساسية من الطعام تحسبا لأي طوارئ.وأشار التقرير إلى أنه يوجد حاليا في فنزويلا حوالي 100 كوري يقيمون هناك.كما نقل التقرير عن مسؤول في السفارة الكورية لدى فنزويلا قوله إن السفارة عززت أنشطة حماية المواطنين الكوريين هناك، وتم تجهيز نقاط للإخلاء بنظام اتصالات طارئة وإمدادات من الأغذية والأدوية. وحثت السفارة الكوريين هناك على تجهيز كميات إضافية من مياه الشرب والطعام والضروريات اليومية للطوارئ مسبقا.يذكر ان التوتر العسكري يتصاعد حاليا في جميع أنحاء فنزويلا بالتزامن مع قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بزيادة عدد القوات الأمريكية بذريعة "الحرب على تهريب المخدرات".