رئيس الوزراء الكوري يقول إنه لا يفكر في الترشح لانتخابات عمودية سيول

Photo : YONHAP News

قال رئيس الوزراء الكوري "كيم مين صوك" بشأن احتمال ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الحاكم في العام القادم، إنه لا يمكن لرئيس الوزراء أن يقرر خطوته التالية بمفرده لأن هناك سلطة لديها الحق في ذلك التعيين.وجاءت هذه التصريحات خلال ظهوره في برنامج "ميبول شو" على يوتيوب أمس، حيث أوضح ردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مناقشات بخصوص ترشحه لانتخابات رئاسة الحزب، أنه يتمنى لو ظل في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول، لكن كل تلك الأمور ليست تحت سيطرته.وحول احتمال ترشحه لانتخابات عمودية سيول العام القادم، قال إنه أكد مرارا أنه لا يفكر في الترشح لهذا المنصب.وأضاف قائلا حول الجدل بشأن هذا الموضوع، والذي أثير بسبب زياراته المتتالية لمواقع مشروعات مدينة سيول، مثل ضريح جونغ ميو وحافلات نهر هان مؤخرا، أن ضريح جونغ ميو وحافلات نهر هان وساحة كوانغ هوا مون، ليست مشاكل تخص مدينة سيول وحدها، حيث إنها مرتبطة بعدة وزارات.