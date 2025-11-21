صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشا قويا للاقتصاد الكوري في عام 2026

Photo : YONHAP News

توقع صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، أن يدخل اقتصاد كوريا الجنوبية مرحلة الانتعاش في غضون النصف الثاني من هذا العام، مع توقع حدوث انتعاش واضح خلال عام 2026.وفي تقرير مشاورات المادة الرابعة السنوي الخاص بكوريا الجنوبية، والذي يصدره الصندوق بعد إجراء مراجعة سنوية لاقتصاد كل دولة عضو وفقا لما تنص عليه المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، ويشمل تقييما للأوضاع الاقتصادية والمالية للدولة، أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته للنمو الاقتصادي الكوري عند 0.9% لهذا العام و1.8% للعام القادم.واستند التقرير إلى مقابلات أُجريت في سبتمبر مع جهات حكومية، بما في ذلك وزارة المالية والبنك المركزي الكوري.وتوقع التقرير أن يتعافى الاستهلاك الخاص في كوريا خلال النصف الثاني من هذا العام، مدعوما بالسياسات النقدية والمالية التيسيرية وتحسن ثقة المستهلكين.وأكد صندوق النقد الدولي أن حالة عدم اليقين المحلية والعالمية ستخف، وأن آثار الميزانية التكميلية لعام 2025 ستترسخ في العام القادم.