عمال مترو أنفاق سيول النقابيون يُطلقون إضرابا شاملا يوم 12 ديسمبر

Photo : YONHAP News

سيُطلق عمال مترو أنفاق سيول النقابيون إضرابا شاملا يوم 12 ديسمبر، مطالبين برفع الأجور وتعيين موظفين جدد.وأعلنت أكبر نقابة عمالية تمثل مترو سيول، التي تُشغّل خطوط المترو من 1 إلى 8، عن هذا القرار خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، عُقد أمام مبنى بلدية سيول، حيث طالبت النقابة الشركة بوقف عمليات التسريح واسعة النطاق، ومعالجة التخفيضات غير العادلة في الأجور، وضمان سلامة العمال.وقبل بدء الإضراب الشامل، تُخطط النقابة لإطلاق احتجاج بعنوان "العمل وفقا للقواعد" في الأول من ديسمبر.وفي الوقت نفسه، تُخطط ثاني أكبر نقابة لمراقبة موقف الإدارة من زيادات الأجور وتعزيز قدرات موظفي السلامة.وسوف تُعلن النقابة الثالثة عن خططها للإضراب في مؤتمر صحفي غدا الأربعاء.