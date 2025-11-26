كوريا تُبلغ عن أول حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية منذ شهرين

Photo : YONHAP News

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية حالة تأهب على مستوى البلاد بشأن انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية بعد أن أكدت السلطات أول حالة إصابة بالفيروس منذ حوالي شهرين، أمس الثلاثاء.وأعلنت إدارة مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ أمس الثلاثاء أنه تم تأكيد أحدث حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في مزرعة في منطقة "دان جين" تضم حوالي ثلاثة آلاف خنزير.ورفعت سلطات الحجر الصحي مستوى التأهب الوطني لحمى الخنازير الأفريقية إلى أعلى مستوى، وهو "شديد"، عقب تفشي المرض. وتُعتبر مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ أكبر منطقة لتربية الخنازير في كوريا الجنوبية، حيث تضم مليونين وثلاثة ملايين خنزير، أي ما يعادل 20% من إجمالي القطيع الوطني.وتُعد أحدث حالة إصابة بحمى الخنازير الأفريقية هي السادسة المُبلّغ عنها هذا العام، وتأتي بعد شهرين من تفشي المرض السابق في مقاطعة "يون تشون" بمقاطعة كيونغ كي، في سبتمبر الماضي. ويمثل هذا أول تفشٍّ لحمى الخنازير الأفريقية في جنوب تشونغ تشُنغ.وكانت الحكومة قد أصدرت أمرا بوقف العمل في مزارع الخنازير والمرافق والمركبات التابعة لها لمدة 48 ساعة على مستوى البلاد اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح أمس الثلاثاء.