تنصيب الصاروخ نوري على منصة الإطلاق استعدادا للإطلاق الرابع

Photo : YONHAP News

تم تنصيب الصاروخ الفضائي الكوري الجنوبي "نوري"، على منصة الإطلاق في مركز "نارو" الفضائي في منطقة "كو هُنغ" بمقاطعة جنوب جولا، استعدادا لإطلاقه الرابع.ووفقا لهيئة الفضاء الكورية ومعهد أبحاث الفضاء الكوري، كاري، وصل نوري، أول صاروخ فضائي مُطوّر محليا في كوريا، إلى منصة الإطلاق في الساعة 10:42 من صباح أمس الثلاثاء، أي بعد ساعة و42 دقيقة من مغادرته مبنى التجميع، ثم حُمّل الصاروخ على منصة نقل، ووُضع في عموديا على المنصة، حيث بدأت عمليات توصيل كابلات الطاقة والوقودوالمؤكسد، وإجراء عمليات تفتيش.وسوف تعقد وكالة الفضاء اجتماعا للجنة إدارة الإطلاق اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن المضي قدما في شحن الوقود والمؤكسد، ولتحديد توقيت الإطلاق النهائي بناء على الجاهزية الفنية، ونافذة الإطلاق، والظروف الجوية.وقد تم حتى الآن تحديد موعد الإطلاق بين الساعة 12:54 صباحا و1:14 صباحا يوم الغد الخميس.وفي هذه الأثناء، ستمنع قوات حرس السواحل السفن من الإبحار بالقرب من مركز "نارو" الفضائي وفي المياه في اتجاه رحلة الصاروخ نوري قبل ساعتين من نافذة الإطلاق، وحتى عشر دقائق بعد الإطلاق.