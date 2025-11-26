بيع لوحة للفنان مارك شاغال في كوريا بـ6 ملايين و380 ألف دولار

Photo : YONHAP News / Seoul Auction

تم بيع لوحة "باقة الزهور" للفنان لفرنسي من أصل روسي "مارك شاغال"، التي رسمها فيعام 1937، بمبلغ 9.4 مليار وون، أي ما يعادل 6.38 مليون دولار أمريكي، وذلك في مزاد أقيم في جنوب سيول أول من أمس الاثنين.وأفادت دار مزادات سيول بأن اللوحة، التي تصور زوجين يحتضنان بعضهما البعض في الهواء على خلفية باقة زهور، قد بيعت بأعلى سعر على الإطلاق لقطعة فنية في مزاد في كوريا.وكانت أعلى الأعار للوحات الفنية في كوريا من قبل سعر بيع لوحة "جرة أوجوريونغ مون هو الخزفية الزرقاء والبيضاء" الذي بلغ سبعة مليارات وون، في مزاد "ماي آرت" في عام 2023، وسعر لوحة تجريدية للفنان "كيم وان كي" بأكثر من 6.55 مليار وون في مزاد "كي" في عام 2017، محققا رقما قياسيا جديدا في فئة الفن الحديث والمعاصر.وخلال مزاد سيول الأخير، بيعت لوحة "مناظر باريس" للفنان شاغال مقابل خمسة مليارات وون، أي ما يعادل أربعة ملايين دولار تقريبا، وبيعت لوحة "نيويورك" للفنان كيم وان كي مقابل خمسة مليارات وون، أي ما يعادل أربعة ملايين دولار تقريبا.وقد أعلنت دار سيول للمزادات عن بيع 17 عملا فنيا خلال مزادها مساء الاثنين، محققة 23.3 مليار وون، أي ما يزيد عن 15.8 مليون دولار، مسجلة بذلك أعلى ربحية لها منذ تحقيقها 20.3 مليار وون في أغسطس 2021.