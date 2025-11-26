قناة كي بي إس تنتج برنامجا خاصا لإحياء ذكرى الممثل الراحل لي سون جيه

Photo : YONHAP News

أعدت قناة كي بي إس برنامجا خاصا لمدة يومين لإحياء ذكرى الممثل المخضرم والنائب البرلماني السابق "لي سون جيه"، الذي توفي أمس الثلاثاء عن عمر يبلغ 91 عاما.وصرح متحدث باسم القناة أمس الثلاثاء، بأنه سيتم بث الحلقات الأربع الأولى من المسلسل المكون من 12 حلقة بعنوان "الكلب يعرف كل شيء"، والذي تألق فيه الراحل "لي" في العام الماضي، وحصل على الجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز كي بي إس للدراما في يناير عن دوره فيه. وكان هذا الحفل آخر ظهور علني له.وفي الساعة 11:10 من مساء الغد الأربعاء، ستبث كي بي إس حلقة خاصة عنه من برنامج "مدينة الدراما"، وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، ستخصص كي بي إس مساحة تذكارية للراحل لي في ردهة مبناها الرئيسي.