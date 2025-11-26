الأمطار تخفّ مع انخفاض درجات الحرارة صباح اليوم الأربعاء

Photo : YONHAP News

تراجعت معدلات هطول الأمطار في كوريا على معظم المناطق مساء أمس الثلاثاء.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، ستشهد بعض المناطق أمطارا محملة بالغبار، حيث يختلط الغبار الأصفر القادم من شمال الصين بالأمطار.ومن المتوقع تساقط ثلوج يصل سمكها إلى ثمانية سنتيمترات، مع تحذير من تساقط ثلوج كثيفة في أجزاء من مرتفعات مقاطعة كانغ وان.ومن المرجح أن يستمر الضباب، الذي يُقلّل الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد، في المناطق الداخلية من الصباح الباكر حتى بعد شروق الشمس بقليل.وسوف تنخفض درجات الحرارة أكثر اليوم الأربعاء، مع هبوب رياح تزيد من برودة الطقس.وسوف تتراوح درجات الحرارة الصغرى صباحا بين درجة واحدة تحت الصفر وسبع درجات مئوية، بينما ستكون درجات الحرارة العظمى خلال النهار مماثلة لدرجات الحرارة أمس الثلاثاء، حيث تتراوح بين تسع و16 درجة مئوية في جميع أنحاء كوريا.