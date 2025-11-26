الحكومة الكورية توضح إجراءاتها لاستقرار سعر صرف الدولار أمام الوون

Photo : YONHAP News

من المُقرر أن تُصدر حكومة كوريا الجنوبية توضيحات تهدف إلى تهدئة سوق صرف العملات الأجنبية في البلاد.وفي هذا السياق، سيعقد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري "كو يون تشول" مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء لمناقشة مشكلة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الوون، ولتوضيح أحدث خطوات تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي استمر فيه سعر صرف الدولار في التذبذب حول مستوى 1470 وون، مما دفع السلطات إلى تكثيف جهود التدخل، كما تم عقد اجتماع يوم الاثنين شمل وزارة المالية والبنك المركزي الكوري، ووزارة الصحة، وهيئة المعاشات التقاعدية الوطنية،وهي جميعها هيئة استشارية رباعية، لمراجعة ممارسات صندوق المعاشات التقاعدية في الاستثمار الخارجي وتأثيرها على العرض والطلب على العملات الأجنبية.وفي الأسبوع الماضي، اجتمعت السلطات ذات الصلة أيضا مع شركات الوساطة الكبرى لطلب توزيع أوامر تحويل الدولار من مُستثمري التجزئة خلال ساعات التداول لتخفيف الضغط عند افتتاح السوق.